El Mencho kimdir, kaç yaşında?

ABD, Meksika ordusu ile işbirliği yaparak Jalisco Nueva Generación Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes, namı diğer "El Mencho" operasyon düzenledi. El Mencho ve 6 adamı öldürüldü.

Meksika'nın en güçlü suç örgütünün liderinin öldürülmesi ülkede olayların başlamasına neden oldu. Çete üyeleri benzin istasyonlarını, arabaları, alışveriş merkezlerini ateşe verdi. Meksika halkı panik yaşarken bugün sıkça gelen sorulardan biri "El Mencho kimdir" şeklinde...

El Mencho kimdir?

Nemesio Oseguera Cervantes, 17 Temmuz 1966’da Meksika’nın Michoacán eyaletinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kamuoyunda “El Mencho” lakabıyla tanınan Oseguera, genç yaşlarda suç dünyasına girerek küçük çaplı uyuşturucu ticaretiyle adını duyurmaya başladı. Zaman içinde suç ağını genişleten Cervantes, organize suç yapıları içinde hızla yükseldi.

Uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini büyüten Oseguera Cervantes, Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden biri olarak gösterilen Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) kurucusu ve lideri oldu. Kartelin özellikle sentetik uyuşturucu üretimi ve uluslararası sevkiyat ağıyla öne çıktığı biliniyor. El Mencho’nun liderliğinde örgüt, kısa sürede ülke sınırlarını aşan bir yapılanmaya dönüştü.

Güvenlik birimleri tarafından uzun yıllar en çok aranan suç liderleri arasında gösterilen El Mencho, yakalanması en zor kartel figürlerinden biri olarak anıldı. Hakkında sınırlı sayıda güncel fotoğraf bulunması, sık sık yer değiştirmesi ve dar bir güvenlik halkasıyla hareket etmesi nedeniyle kamuoyunda gizemli bir profil çizdi.