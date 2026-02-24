El Mencho sonrası Meksika’da bilanço ağır: 55 kişi hayatını kaybetti

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, El Mencho’nun etkisiz hale getirilmesinin ardından ülkede geniş çaplı olaylar yaşandığını açıkladı.

Toplamda 55 kişi hayatını kaybetti

Harfuch, 16 eyalette şiddet içerikli hadiselerin kayda geçtiğini belirterek, CJNG’nin saldırılarında 25 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Yürütülen operasyonlarda ise 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Ayrıca 11 eyalette toplam 85 kara yolunun kapatıldığını bildiren Harfuch, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ana ulaşım hatlarında trafiğin tamamen normale döndüğünü söyledi.

Turistler kentten ayrılmak zorunda kaldı

Diğer yandan, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirlerden Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turist, yaşanan gelişmeler nedeniyle kentten ayrılamayarak mahsur kaldı.

Yetkililer, turistlerin güvenli şekilde tahliyesi için bölgeye 21 otobüs ve 5 minibüs yönlendirirken, yiyecek desteği de sağladı.

Ülkenin önemli turizm destinasyonlarından Puerto Vallarta’da bazı uçuşlar iptal edilirken, Amerikalı şarkıcı Kali Uchis’in konseri dahil olmak üzere toplu organizasyonlar geçici olarak durduruldu.

Bu arada, ordu operasyonunda öldürülen El Mencho’nun naaşı, Federal Cumhuriyet Savcılığına (FGR) ait hangardan sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Meksiko’daki adli tıp kurumuna nakledildi.