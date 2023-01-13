El Salvador’da yerel menkul kıymetler yasası çıktı

7 Eylül 2021'de Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador’da, bu yeni yasayla, Başkan Nayib Bukele sayesinde şimdiye kadar elde edilen ekonomik faydalardan daha da fazlasını elde etmeninin önü açılmış oluyor.

El Salvador'un, Bitcoin tabanlı yeni sermaye piyasaları için bir çerçeve sağlayarak, finansal bir güç merkezi haline gelmesi bekleniyor.