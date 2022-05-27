Elektrikli araç üreticileri, Biden'dan fon istedi

ABD'de aralarında Tesla'nın da olduğu elektrikli araç üreticileri Enerji Bakanı Jennifer Granholm ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e mektup gönderdiler.

The Verge tarafından kamuoyuna duyurulan mektupta, elektrikli araç üreticileri Biden yönetiminde elektrikli kamyonlar, otobüsler ve diğer araçlar için şarj altyapısına yatırım yapmasını talep ettiler.

Elektrikli araç üreticileri gönderdikleri mektupta, Biden yönetiminin Kasım ayında imzalanan altyapı yatırım tasarısındaki paranın yüzde 10'luk bölümünün elektrikli araç şarj altyapısına tahsis etmesini istediler.

Mektupta, şu ana kadar kurulan elektrikli araç şarj altyapısının binek araçlar düşünüler dizayn edildiği ve inşa edildiği belirtilerek, "Şart altyapısı için lokasyonlar ve büyüklükler büyük ticari araçlar için değil" denildi.