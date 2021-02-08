Elmas talebi 2022-2024 yıllarında salgın öncesine dönecek

Belçika’da bulunan Antwerp Dünya Elmas Merkezi’nın danışmanlık şirketi Bain ile birlikte hazırladığı raporda, küresel elmas talebi, 2022-2024 yılları arasında Çin öncülüğünde COVID-19 salgını öncesi dönem düzeyine döneceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, 2020 öncesi zaten baskı altında olduğu ancak COVID-19 salgının kötüleşmesi durumunda bile sektör iyi bir konum almış durumda.

Bain ortaklarından Olya Linde, "Sektörün güçlü bir toparlanma için çok iyi durumda olduğuna kuvvetle inanıyoruz" dedi.

Çin'in elmas mücevher talebi bu yıl tamamen, Hindistan'ın 2023 veya 2024'e kadar, ABD'nin ise 2022-2023'e kadar toparlanması bekleniyor.

Bain, ham elmas üretiminin 2023'ten 2030'a kadar sabit kalacağını ve çok az sayıda yeni maden projesinin devreye girerek olmasının da toparlanmaya yardımcı olacağını tahmin ediyor. Çin ve Hindistan'da büyüyen yüksek ve orta sınıflar küresel endüstriyi yönlendirecek.

Elmas üretimi 2020 yılında yüzde 20, işlenmemiş elmas satışları ise düşük talep nedeniyle yüzde 33 azaldı. Satışlar ise yıllık bazda yüzde 22 azaldı ve kişisel lüks ürünlerinden daha iyi bir performans gösterdi.

Raporda, piyasanın toparlanmasına yönelik tehditler arasında çift dip durgunluk ve diğer lükslerden kaynaklanan rekabet yer aldı.