Elon Musk, 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyecek

Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla Inc.’nin CEO’su Elon Musk, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini duyurdu.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “Merak edenler için, bu yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğim” dedi.

Musk'ın bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödemesi ABD İç Gelir Hizmetleri’ne ödenecek rekor bir tutar olabilir.

Yüksek vergi, Musk’ın yaklaşık 15 milyon opsiyonu kullanması ve bu işlemlerden doğan vergiyi ödemek için milyonlarca Tesla hissesi satmasının ardından geldi.

Musk, geçen ay Twitter kullanıcılarına, Tesla’daki payının yüzde 10’unu satıp satmamayı sorduğu anketin ardından hisse satışlarına başlamıştı.

Musk ayrıca, gelecek yıl bu vergi oranının artmasını beklediğini de sözlerine eklemişti.