Elon Musk açıkladı! Amerika Partisi'nin ilk hedefi Epstein dosyaları

ABD'li milyarder Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamayla 'Amerikan Partisi' adını verdiği yeni siyasi oluşumun kurulduğunu duyurmuştu. Musk, partinin öncelikli hedeflerinden birinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları açıklanması olduğunu ifade etti.

Jeffrey Epstein'in adının geçtiği bu dosyaların, reşit olmayan kız çocuklarının istismarı ve yasa dışı fuhuş ağı suçlamalarıyla bağlantılı olduğunu hatırlatan Musk, belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Musk, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki göstererek, "Trump eğer Epstein dosyalarını açıklamazsa, insanlar ona nasıl güvenebilir?" dedi.

Geçtiğimiz ay Musk, Trump'ın isminin bu dosyalarda yer aldığını iddia ettiği bir paylaşımda bulunmuş ancak söz konusu gönderiyi daha sonra silmişti.

Musk, Amerika Partisi'ni kurduğunu açıklamıştı

Elon Musk'ın yeni parti kurma fikri, kamuoyuna ilk kez haziran başında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. O dönem X platformunda düzenlediği bir ankete değinen Musk, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, 5 Temmuz'da yaptığı bir başka paylaşımda ise partinin kurulduğunu "Bugün, size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kurulmuştur" ifadeleriyle duyurmuştu.

Elon Musk'ın Amerikan siyasetine doğrudan adım atma hamlesi, özellikle bağımsız ve kararsız seçmen grupları arasında nasıl bir etki yaratacağı açısından dikkatle izleniyor.