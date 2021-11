Elon Musk: Açlık bitecekse Tesla’daki hissemi satacağım

Takip Et

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetinin bir kısmıyla açlık sorununun biteceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti.

311 milyar dolar serveti bulunan Tesla CEO'su Musk ise Birleşmiş Milletler'in kanıtlaması durumunda Tesla'daki hisseleri satacağını ve parayı bağışlayağını açıkladı. Musk, paranın nasıl harcanacağı konusunda sorumluluk talep etti.

Musk, ayrıca BM Dünya Gıda Programının hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemediğini de açıkladı.

Musk'ın paylaşımına yanıt veren Beasley ise "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için gerekli sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir” dedi.

Beasley, “Ben bunu milyarderlerden her gün, her hafta, her yıl yapmalarını istemiyorum. Tek istediğim, net değer servet artışlarının yüzde 0,36'sı. Ben para kazanan insanlardan yanayım, ama Tanrı biliyor ki, şu anda çok ihtiyacı olan insanlara yardım edilmesinden yanayım. " ifadelerini kullandı.