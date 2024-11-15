Elon Musk ChatGPT davasına Microsoft'u da kattı!
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya açtığı davaya yeni eklemeler yaptı. Musk, davaya antitörst iddialarını da ekledi. Elon Musk, şirkete yatırım yapan Microsoft'u da davaya dahil etti.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya açtığı davanın dilekçesini değiştirdi.
Şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI'ın yaratıcı yapay zeka pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almaya çalıştığı iddia edildi.
Böylece, ağustos ayındaki ilk şikayete antitörst iddiaları eklenirken, Microsoft da davaya dahil oldu.
Yeni şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın teknoloji devi Microsoft ile yakın ilişkisi, şirketin kamuya açık, açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olarak nitelendirildi.
Musk, ilk şikayetin OpenAI ve CEO Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlamıştı.