Elon Musk devrede: ABD ve İran arasında 'sır' görüşme
ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından diplomasi trafiği yaşanıyor. Joe Biden döneminde kopma noktasına gelen İran-ABD ilişkileri için yeni dönem Elon Musk'ın İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüşmesi ile başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 'gizli' tutuldu.
ABD merkezli New York Times Gazetesi'nin haberine göre, Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder Elon Musk, 11 Kasım Pazartesi günü New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüştü.
İki İranlı yetkili, görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğinin ele alındığını aktardı.
Musk'ın talebi ile gerçekleşti
Musk’ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü, görüşmenin yerini Erivani’nin seçtiği ve gizli tutulduğu aktarıldı. Trump'ın sözcüsü Steven Cheung görüşmenin sorulması üzerine, “Gerçekleşen veya gerçekleşmeyen özel görüşmelere ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.
Musk'ın yeni görevi
Öte yandan Trump, 13 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına Tesla ve SpaceX CEO'su ABD’li milyarder Elon Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'i getireceğini duyurmuştu. Elon Musk, yakından destek verdiği Trump'ın başkanlık kampanyasına milyonlarca dolar bağış yapmıştı.