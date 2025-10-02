Elon Musk dünyanın ilk 500 milyar dolarlık milyarderi oldu!
Tesla ve diğer girişimlerinin değerindeki artışla serveti 500 milyar doları aşan Elon Musk, tarihte bu eşiği geçen ilk kişi oldu. Forbes milyarderler endeksine göre Musk’ın varlığı kısa süreliğine 500,1 milyar dolara yükselirken, Tesla hisselerindeki güçlü performans ve SpaceX ile xAI gibi şirketlerin değer kazanması bu artışta belirleyici oldu.
Tesla’nın CEO’su Elon Musk, tarihte serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi oldu.
Forbes milyarderler endeksine göre Musk’ın net serveti, New York saatiyle Çarşamba öğleden sonra kısa süreliğine 500,1 milyar dolara yükseldi.
Günün ilerleyen saatlerinde ise 499 milyar dolar seviyesine gerilese de bu dönüm noktası, Musk’ı dünyanın en zengin insanı konumuna iyice yerleştirdi.
Tesla hisseleri yükselişi hızlandırdı
Musk’ın servetinin büyük bölümü Tesla’daki yüzde 12’yi aşan hissesine bağlı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 20’den fazla değer kazanırken, yalnızca Çarşamba günü yüzde 3,3 artış kaydetti.
Bunun yanında yapay zeka şirketi xAI ve uzay girişimi SpaceX gibi diğer şirketlerinin değerinin de yükseldiği bildirildi.
Yatırımcılar şirketlere odaklanmasından memnun
Yatırımcılar, Musk’ın zamanını siyaset yerine şirketlerine odaklamasından memnun. Bu yıl ABD’de Trump yönetimindeki olası görevleri ve göçmenlik gibi konulardaki çıkışları nedeniyle eleştirilen Musk, yeniden iş odaklı stratejisiyle dikkat çekiyor.
1 trilyon dolarlık ödeme paketi
Öte yandan Tesla yönetim kurulu, Musk’ın önümüzdeki on yıl içinde belirlenen hedeflere ulaşması halinde 1 trilyon doları aşan bir ödeme paketi alabileceğini duyurdu.
Bu hedefler arasında Tesla’nın değerini sekiz kat artırmak ve bir milyon yapay zeka destekli robot satışı gerçekleştirmek bulunuyor.