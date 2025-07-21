Elon Musk duyurdu! 'Baby Grok' geliyor

Elon Musk, sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI'ın çocuklara özel yeni bir yapay zeka uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu. 'Baby Grok' adı verilen bu uygulamanın, yalnızca çocuklara yönelik güvenli ve uygun içerikler sunacağı belirtildi.

Grok'ta yaş sınırlaması 13

xAI'ın halihazırda hizmet veren yapay zeka modeli Grok, yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Grok, daha önce zaman zaman verdiği agresif veya uygunsuz yanıtlar nedeniyle eleştirilmiş, yapılan güncellemelerle bu sorunlar azaltılsa da yaş sınırlaması uygulanmaya devam edilmişti.

Musk, Baby Grok'un geliştirildiğini X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı kısa bir açıklamayla paylaştı. Ancak uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı, nasıl çalışacağı ya da hangi içeriklere yer vereceğine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Güvenlik ve etik standartları iyi denetlenmeli

Baby Grok'un çocuklara yönelik geliştirilmesi, güvenlik ve etik standartların öncelikli konular arasında yer almasına neden oluyor. Özellikle Grok'un geçmişte gündem olan yanıtları, bu yeni versiyonun çocuklar için titizlikle denetlenmesi gerektiğini gösteriyor.

xAI'ın yeni yapay zeka asistanına dair detayların ilerleyen günlerde resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.