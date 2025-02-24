Elon Musk duyurdu! Federallere gönderilen e-postaların amacı 'yolsuzluk tespiti'

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki iş insanı Elon Musk, federal hükümet çalışanlarına geçtiğimiz hafta gönderilen ve yapılan işlerin detaylandırılmasını isteyen e-postaların, yolsuzlukları tespit etmek amacıyla gönderildiğini açıkladı.

Musk, eleştirilere neden olan e-postalarla ilgili olarak X sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı. Musk paylaşımında, "Hükümet bünyesinde çalışan çok sayıda insan o kadar az iş yapıyor ki çoğu zaman e-postalarını bile kontrol etmiyorlar. Bazen var olmayan ya da ölmüş kişilerin maaş aldığını düşünüyoruz" diyerek, bu e-postaların amacının doğrudan yolsuzlukları belirlemek olduğunu vurguladı.

Musk ayrıca, e-posta taleplerine tatmin edici şekilde yanıt veren kişilerin terfi değerlendirmesine alınacağını belirtti.

Musk'ın e-posta uygulaması

Geçtiğimiz hafta, Musk, federal hükümet çalışanlarına yönelik bir e-posta göndererek, işlerindeki ilerlemeleri beş maddeyle açıklamalarını istedi. Ayrıca, Pazartesi'ye kadar geri dönüş yapılmayan durumların "istifa" olarak kabul edileceğini duyurdu. Musk, bu uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu belirtti.

Bazı federal çalışanlar, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medyada paylaşarak durumu eleştirdi. Söz konusu uygulama, Trump'ın Musk'ı daha "saldırgan" bir yaklaşım benimsemeye teşvik etmesinin ardından gündeme gelmişti.