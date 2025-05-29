Elon Musk duyurdu: Sürücüsüz Tesla'lar Teksas'ta yola çıktı! Gözler 12 Haziran'da

Tesla, ABD'nin Teksas eyaleti Austin kentinde tamamen otonom Model Y araçlarıyla gerçekleştirdiği testlere resmen başladı. Şirketin CEO'su Elon Musk, testlerin başarıyla sürdüğünü ve planlanan takvimin ötesinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

"Araçlar kamuya açık yollarda kullanıldı"

Musk, perşembe günü X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, test edilen araçların 'herhangi bir olay yaşanmadan' kamuya açık yollarda kullanıldığını belirtti. Test sürecinin haziran sonunda başlaması planlanırken, Tesla'nın bu aşamayı bir ay öncesinden tamamlaması dikkat çekti.

12 Haziran'da devreye alınması hedefleniyor

Musk, yılın başlarında yaptığı açıklamada robotaksi girişiminin 10 ila 20 Model Y aracıyla başlatılacağını açıklamıştı. Bu testlerin, Tesla'nın yakında hayata geçirmeyi planladığı robotaksi hizmeti için bir ön adım niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. Bloomberg'e göre, hizmetin 12 Haziran'da Austin'de devreye alınması hedefleniyor ancak Musk, kesin bir tarih paylaşmadı.