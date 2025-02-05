Elon Musk gerilimi! ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı çalışanlarını izne çıkaracak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), "kritik görev" taşımayan, "çekirdek liderlik" pozisyonlarında yer almayan ve özel belirlenmiş programlardan sorumlu olmayan personelin 8 Şubat itibarıyla idari izne çıkarılacağını duyurdu.

Dünya genelinde izin

Ajansın internet sitesinde yapılan açıklamada, "görev açısından kritik işlevlerden, çekirdek liderlikten ve özel olarak belirlenmiş programlardan sorumlu olanlar haricindeki" çalışanların bu tarihten itibaren dünya genelinde izne ayrılacağı belirtildi. Çalışmaya devam edecek personelin bilgilendirilmesinin ise 7 Şubat gecesi yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca ABD dışında görev yapan USAID personelinin ülkeye dönüşü için hazırlıkların sürdüğü kaydedildi. Ocak 2025'te yayımlanan ABD Kongre Araştırma Servisi raporuna göre, USAID'ın 10 binden fazla çalışanının üçte ikisi 60'tan fazla ülke ve bölgesel misyonda yurt dışında görev yapıyor.

USAID ve tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta göreve gelir gelmez dış yardımlarla ilgili bir kararnameye imza atmıştı. Kararnameyle dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu bakanlık ve kurumların ödemelerinin kesileceği ve bu programların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı belirtilmişti.

27 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen dış yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Elon Musk’ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile USAID yönetimi arasında yaşanan sorunlar da gündemdeydi. Musk, geçen hafta ajans çalışanlarının "idari izne çıkarıldığını" açıklamış, USAID’ın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını bildirmişti. Trump ve Musk daha sonra ajansın kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.