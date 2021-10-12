Elon Musk, gözünü Mars’a dikti

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıralarda yer alan Tesla CEO’su Elon Musk, gezegen dışı fabrika fikrinin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini söyledi.

Konuyla ilgili bir hissedarın sorusuna Musk, “Tesla'nın ilk gezegen dışı fabrikasını kurmasına yıllar var. Hayattayken bir tane görsem süper olurdu. Ölmeden önceki 40 yıl içinde kurabilsek bu harika olur” yanıtını verdi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da temmuz ayında endüstriyel üretimin uzayda yapılması gerektiğini söylemişti. Bezos, “Dünyayı kirleten endüstriyel işlemlerin uzayda gerçekleştirilmesi gerekiyor” demişti.

Avrupa’daki ilk fabrikası için parti yaptı

Öte yandan Tesla, Almanya’nın başkenti Berlin’deki ilk fabrikası 'Gigafactory' için bir gün süren festival düzenlenmişti.

Elon Musk, Avrupa'da kasım ya da aralık ayında üretime başlamayı planladıklarını belirtmiş, ilk teslimat için aralık ayını işaret etmişti.

Musk, geçen hafta da şirketin genel merkezini California'dan Teksas'a taşıyacaklarını açıklamıştı.

Tesla'nın California, Buffalo, New York ve Şangay'da olmak üzere 4 üretim tesisi bulunurken, Berlin ve Teksas'taki tesisleri ise inşa sürecinde bulunuyor.