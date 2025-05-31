Elon Musk hakkında şok iddia! Trump kampanyasında ketamin, mantar ve sentetik uyuşturucu kullandı

ABD’li iş insanı, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Musk’ın, Donald Trump’ın 2024 başkanlık kampanyasında aktif rol aldığı süreçte uyuşturucu kullanımını artırdığı ileri sürüldü.

Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap içeren bir ilaç kutusu taşıdığı ve özellikle ketamini yüksek dozda kullandığı belirtildi. Ketamin, tıpta anestezik olarak kullanılan, ancak bazı kullanıcılarca psikolojik etkileri nedeniyle kötüye kullanılan bir madde olarak biliniyor.

Ayrıca Musk’ın zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren “sihirli mantar” da kullandığı iddia edildi.

“İnişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen stres yaşıyorum”

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade etmişti. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruhsal sorunları olduğunu, “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen stres” yaşadığını dile getirmişti.

NYT’ye konuşan bir kaynak, Musk’ın bazen saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) gece gündüz yoğun paylaşım yaptığını da iddia etti.

Elon Musk ise iddialarla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı. Beyaz Saray’da düzenlenen bir toplantıda konuyla ilgili sorulara yanıt verirken, New York Times’a yüklenmeyi tercih etti.

Musk, “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberlerle Pulitzer kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına hükmetti. Belki Pulitzer Ödülü’nü geri vermeliler. Konuyu kapatalım” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Musk’a yönelik iddiaların kendisini rahatsız etmediğini belirtti. Gazetecilere konuşan Trump, Musk’ın uyuşturucu kullandığına dair haberlerden haberdar olmadığını söyledi ve “Bence Elon harika biri. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor” dedi.