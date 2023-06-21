Elon Musk Hindistan'a yatırım yapmayı hedefliyor

Elon Musk,dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle görüştü.

Musk görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Tesla'nın Hindistan'da olacağından ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağımızdan eminim. Hindistan ile önemli bir yatırım, bir ilişki olması muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Musk, gelecek yıl ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Tesla CEO'su, "Başbakana desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım çok uzak olmayan bir gelecekte bir şeyler duyurabiliriz" şeklinde konuştu.

Musk,"Hindistan, dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor. Başbakan Modi Hindistan'ı gerçekten önemsiyor; Bizi Hindistan'da önemli yatırımlar yapmaya zorluyor ki, bu bizim yapmaya niyetlendiğimiz bir şey. Biz sadece doğru zamanlamayı bulmaya çalışıyoruz" dedi.