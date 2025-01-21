Elon Musk, Hitler selamı mı verdi? Sosyal medyayı sallayan hareket! Musk'tan ilk açıklama geldi

ABD Başkanı olarak dün yemin ederek göreve başlayan Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, dün yaptığı el hareketiyle dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Trump’ın yemin töreni sonrası başkent Washington DC’deki Capital One Arena’da düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Musk, “insanlığın uygarlaşmasına giden yol ayrıında” Trump’ı seçtikleri için kalabalığa teşekkür etti.

Elektrikli araç devi Tesla, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve sosyal medya platformu X’i yöneten Musk konuşmasında, “Sadece bunu olanaklı kıldığınız için size teşekkür etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Elon Musk Nazi selamı mı yaptı?

Milyarder iş insanı elini kalbine götürdü ve avuç içi aşağı bakacak şekilde kolunu baş hizasının üzerine gelecek şekilde ileriye doğru uzattı. Musk arkasını döndükten sonra aynı hareketi arkasındaki Trump destekçilerine de yaptı.

Musk tartışılan bu el hareketinin ardından “güvenli şehirler, güvenli sınırlar, mantıklı harcamalar” ve insanlığı Mars'a götürme vaadi hakkında coşkuyla konuştu.

Elon Musk, elini kalbinin üzerine koyarak “Kalbim sizinle. Uygarlığın geleceği sizin sayenizde güvence altında” dedi.

El hareketi eleştiri konusu oldu

Elon Musk’un bu hareketi ABD’nin yanı sıra dünyada da gündem yarattı. Musk’ın jesti faşist Adolf Hitler’in popüler kıldığı ‘faşist selamı’na benzetildi.

Hitler’in Nazi selamı başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yasaklı durumda.

Yahudi Soykırımı’ndan kurtulanlara destek veren bir vakıf olan Blue Card Direktörü Masha Pearl, Musk'ın ‘Nazi selamı’ olarak nitelendirdiği eyleminden “derin rahatsızlık” duyduğunu söyledi.

The New York Times’ın haberine göre; Pearl, “Elon Musk geçmişte antisemitik olaylara karışmıştı. Bu nedenle, nefretin, şiddetin ve soykırımın açık bir sembolüydü” ifadesini kullandı.

Elon Musk'tan ilk açıklama

Elon Musk’ın hareketine destek veren gruplar da yok değil. Aşırı sağcı sosyal ağ Gab'in kurucusu Andrew Torba, platformunda milyarderin bu hareketi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına “Şimdiden inanılmaz şeyler oluyor” notunu düştü.

53 yaşındaki milyarder iş insanı kutlama sırasında yaptığı bu harekete ilişkin bir açıklama yaptı.

Musk, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından "Açıkçası daha iyi kirli oyunlara ihtiyaçları var. 'Hitler' saldırısı çok sıkıcı" açıklaması yayınladı.

Musk'ın küçük kardeşi Kimbal Musk X paylaşımında ağabeyinin hitabını “Musk'ın hayatındaki en iyi konuşma” olarak nitelendirdi.