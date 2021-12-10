Elon Musk: Influencer olmayı düşünüyorum

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk işlerini bırakmayı ve influencer olmayı "düşündüğünü" söyledi.

Tesla CEO'su Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden "işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" dedi.

Musk'ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Elon Musk Tesla'nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX'in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink'in ve altyapı şirketi The Boring Company'nin başında bulunuyor.