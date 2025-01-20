Elon Musk kolları sıvadı! Kısa videoların efsanesi Vine yeniden gündemde

Kısa video içerikleriyle sosyal medya tarihine adını yazdıran Vine, Elon Musk’ın girişimiyle yeniden gündemde. 2016 yılında kapatılan platform, Musk’ın açıklamaları ve takipçilerinden gelen yoğun talep üzerine modernize edilerek yeniden kullanıma sunulabilir.

TikTok’un yasaklanması gündemi değiştirdi

TikTok’un ABD’de yasaklanma ihtimali, Musk’ın Vine hamlesini hızlandırdı. Bir Twitter (şimdiki adıyla X) kullanıcısının önerisi üzerine Musk, “Vine üzerinde çalışmaya başladık” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu duyuru, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

X anketleri kararı etkiledi

Elon Musk, Vine’ın geri dönüş fikrini ilk olarak 2022 yılında dile getirdi. Twitter’ı satın aldıktan sonra düzenlediği bir ankette, “Vine servisini geri getirelim mi?” sorusunu yöneltti. Ankete 5 milyondan fazla kullanıcı katıldı ve büyük çoğunluk olumlu yanıt verdi. Benzer bir anketin tekrar düzenlenmesi de Vine’ın yeniden hayata geçirilmesi fikrinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

Teknolojik altyapı yenileniyor

Musk, Vine’ın eski kodlarını incelediklerini ve platformu işler hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını doğruladı. Ancak 2016’da kullanılan teknolojik altyapının yetersizliği, bu sürecin modernize edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Twitter mühendislerine verilen talimatlarla platformun sıfırdan inşa edilmesi gerekebileceği belirtiliyor.

Vine’ın sosyal medyadaki izleri

2012’de kurulan Vine, aynı yıl Twitter tarafından 30 milyon dolara satın alınmış ve kısa sürede 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak rekabetin artması ve teknolojik altyapının gelişime ayak uyduramaması, platformun 2016’da kapanmasına neden olmuştu.

Vine’ın kurucularından Dom Hofmann, 2019’da platformun devamı niteliğinde Byte adlı bir uygulama geliştirdi. Ancak bu girişim de uzun soluklu olmadı.

TikTok’a rakip olabilir mi?

Musk’ın girişimi, TikTok’un ABD’deki konumunun tehlikeye girdiği bir döneme denk geliyor. TikTok’un yasaklanması durumunda Vine’ın yeniden kullanıma sunulması, kısa video içerik platformları arasındaki rekabeti yeniden şekillendirebilir.

Sonuç: Elon Musk’ın liderliğinde Vine’ın modernize edilmiş bir versiyonuyla geri dönme ihtimali, sosyal medya dünyasında heyecan yaratmış durumda. Vine’ın eski popülaritesine ulaşıp ulaşamayacağı ise zamanla belli olacak.