Elon Musk merakla beklenen tam otonom robotaksiyi tanıttı! İşte cybercab’in özellikleri ve fiyatı...

Elektrikli araç üreticisi Tesla CEO’su Elon Musk uzun süredir beklenen direksiyonsuz ve pedalsız robotaksiyi dünya kamuoyuna dün düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Sürücüsüz araçlarla ilgili 10 yıldır yerine getiremediği vaatlerin ardından Elon Musk'ın 'We, Robot' organizasyonunda neler söyleyeceği merak ediliyordu.

Bir saat geç katıldığı tanıtım etkinliğinde sahneye ‘Cybercab’ adı verilen otonom araçla gelen Elon Musk, aracın fiyatının 30 bin doların altında olacağını açıkladı.





Cybercap'in fiyatı ne kadar olacak?

Musk, şirketin elinde bu araçlardan 21 tane olduğunu ve etkinliğin düzenlendiği Warner Bros stüdyosunda toplamda 50 otonom araç bulunduğunu ifade etti.

Martı kanat kapılara sahip, direksiyon simidi ve gaz-fren pedalları bulunmayan Cybercab’in üretimine 2026’da başlanması bekleniyor.

Musk, Tesla'nın otomobilleri tam olarak nerede üretmeyi planladığı konusunda ayrıntı vermedi, ancak tüketicilerin Tesla Cybercab'i 30 bin doların altında bir rakama satın alabileceklerini söyledi.

Robotaksi araçları, mil başına 20 sent maliyete sahip olacak ve endüktif şarj ile çalışacak, fişe ihtiyaç duymayacak.

'FSD gelecek yıl devreye sokulacak'

Ayrıca Tesla'nın gelecek yıl Teksas ve California'da şirketin Model 3 ve Model Y elektrikli araçlarında ‘denetimsiz FSD’yi devreye sokmasını beklediğini söyledi.

Tam Kendi Kendine Sürüş anlamına gelen FSD, Tesla'nın premium sürücü destek sistemi olup bugün Tesla elektrikli araçları için 'denetimli' bir versiyonu bulunuyor.

FSD şu anda direksiyonda her an direksiyonu kırmaya ya da fren yapmaya hazır bir insan sürücü gerektiriyor. Bu yılın başlarında Tesla ürün adına 'denetimli' ibaresini ekledi.

Cybercab'in özellikleri

Cybercab sadece iki koltuklu iki kapılı bir hatchback. Fotoğraflar geniş bir kargo alanına sahip olduğunu gösteriyor. Arka camı da yok.

Tesla'nın tasarım ekibi cybertruck'tan da açıkça ilham almış. Cybercab de tıpki cybertruck’la benzer bir estetiğe, yani ön ve arka ışık çubuklarına sahip.

Ayrıca bir çift egzotik v açılı kapıya sahip ve tekerlekleri dev diske benziyor.

Musk, etkinlik sırasında cybercap hakkında herhangi bir güç aktarma organı veya menzil detayı paylaşmadı.

Robovan'ı da sergiledi

Elon Musk etkinlikte Cybercab’in yanı sıra 20 kişiye kadar yolcu taşıyabilen, daha büyük ve otonom bir araç olan Robovan'ı da sergiledi.

Ayrıca Tesla’nın insansı robotu olan Optimus da tanıtılan bir diğer yenilik oldu.