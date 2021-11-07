Elon Musk, takipçilerine sordu: Hisselerimi satmalı mıyım?

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin geleceğini takipçilerine sordu.

ABD'deki 'milyarderler vergisi' yasa tasarısına tepki gösteren Musk, Twitter'da “Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” sorusunu sorarak bir anket başlattı.

Musk, sonuç ne olursa olsun uyacağını da açıkladı.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

24 saat sürecek anketin 13 saati geride kalırken oy kullanan sayısı 2,5 milyonun üzerinde. Takipçilerin ise yüzde 56,4 hisse satışı için 'evet yanıtını verdi.

Son dönemlerde Twitter paylaşımlarıyla kripto para piyasalarına da doğrudan etki eden Musk'ın 62 milyon 645 bin 429 takipçisi bulunuyor.

Musk, Tesla'nın 170.5 milyon hisseye sahip. Bu hisselerin yüzde 10’unu satarsa yaklaşık 21 milyar dolar elde edecek.

Milyarderler 'hisse senedi' için vergi ödeyecek

ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, ülkedeki milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngören 'milyarderler vergisi' teklifini açıklamıştı.

Milyarderlerin "vergiden kaçmasını" önlemeyi amaçlayan teklif, bu kişilerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden yıllık vergi ödemesini öngörüyor.

Yüz milyarlarca dolarlık gelir sağlaması beklenen vergi planının, art arda üç yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan veya 100 milyon dolardan fazla gelir elde eden vergi mükelleflerini etkilemesi planlanıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 700 mükellefin vergiye tabi olması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler ile açlık sorunu polemiği

Elon Musk, BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ile de açlık sorununa ilişkin bir tartışma yaşamıştı.

BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti.

311 milyar dolar serveti bulunan Tesla CEO'su Musk ise Birleşmiş Milletler'in kanıtlaması durumunda Tesla'daki hisseleri satacağını ve parayı bağışlayağını açıklamıştı. Musk, paranın nasıl harcanacağı konusunda sorumluluk talep etmişti.