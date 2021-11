Elon Musk, takipçilerine sordu: Hisselerimi satmalı mıyım?

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin geleceğini takipçilerine sordu.

ABD'deki 'milyarderler vergisi' yasa tasarısına tepki gösteren Musk, Twitter'da “Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” sorusunu sorarak bir anket başlattı.

Musk, sonuç ne olursa olsun uyacağını da açıkladı.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?