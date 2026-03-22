Elon Musk 'Terafab' ile çip üretimine başlıyor

Elon Musk, Teksas'ta "Terafab" adında büyük bir yarı iletken projesi başlattı. Tesla ve SpaceX tarafından ortaklaşa işletilecek tesisle Musk, artan ihtiyaca karşılık kendi çiplerini üretecek.

Otonom sürüş, insansı robotlar ve uzay tabanlı veri merkezlerine geçişi kolaylaştıracak proje ile Musk, şirketlerini çip piyasasındaki arz oynaklığından korumayı amaçlıyor.

Şu anda TSMC ve Micron ile çalışan Tesla, yeni ileri teknoloji fabrikasında yüksek özellikli 2 nanometre çipler üretecek. Fabrika bu kapsamda ilk olarak robotaksi filoları ile xAI'ın yarı iletken ihtiyacına odaklanacak.

Veri merkezlerini uzaya taşıma planı

Terafab duyurusu, şubat ayında SpaceX'in xAI'yi satın almasının hemen ardından gelirken yapay zeka yatırımlarının maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen Musk, veri merkezlerini radyasyona dayanıklı hale getirirken yüksek performans gereksinimlerini karşılamayı ve dış tedarik zincirlerine bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Proje, veri merkezlerini uzaya taşıma planının merkezinde yer alırken, bu iddialı dönüşümün finansmanı ise yaklaşık 50 milyar dolarlık rekor bir halka arz planıyla sağlanacak. Üretilecek çipler, başlangıçta 100 kilovat seviyesinde çalışacak ve zamanla megavat ölçeğine ulaşacak mini yapay zeka uydular için kritik önemde olması bekleniyor.