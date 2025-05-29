Elon Musk, Trump yönetimindeki görevinden ayrıldı: “İsrafı azaltma misyonu” sona erdi

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Anadolu Ajansı'na Musk'ın görevinden ayrıldığını doğruladı.

Musk'ın görevinden ayrılışı Başkan Trump'ın imzasını taşıyan ve büyük harcama artışlarını öngören bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığının ardından geldi.

CBS'ye verdiği bir röportajda Musk konuya ilişkin, "Açık konuşmak gerekirse, bütçe açığını azaltmak yerine artıran bu devasa harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yasa, DOGE ekibinin yaptığı çalışmaların altını oyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, Trump'ın ikinci döneminde görev aldı

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.