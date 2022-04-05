Elon Musk, Twitter’ın yönetimine giriyor

Sosyal medya şirketi Twitter, en büyük hissedarı ve ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı yönetim kuruluna atayacağını açıkladı. Musk, Pazartesi günü Twitter'ın yüzde 9.2 hissesini satın aldığını açıklamıştı.

Tesla CEO'su, Twitter'ın 2024'teki yıllık genel kuruluna kadar Klas 2 yönetim kurulu üyeliği yapacak. Ancak Musk, Twitter yönetim kurulunda bulunduğu süre boyunca, şirketin yüzde 14.9'dan fazla hissesine sahibi olamayacak.

Twitter CEO'su Parag Agrawal attığı tweette, "Elon Musk'ı yönetim kurulumuza atadığımızı paylaşmaktan ötürü heyecanlıyım. O, bizim hizmetimizin hem tutkulu bir destekçisi hem de şiddetli bir eleştirmeni. Bu da, bizi uzun vadede daha güçlü yapmak için Twitter'da ve yönetim kurulumuzda tam ihtiyaç duyduğumuz şey" dedi.

Twitter'ın ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu sorgulamakta olan Musk, bir süredir kendi sosyal medya platformunu kurmayı "ciddi olarak düşünmekteydi".