Elon Musk ve Donald Trump uzun zaman sonra bir arada

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da misafir etti. Selman onuruna düzenlenen akşam yemeğinde Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk’ın da bulunduğu görüntülendi.

Birbirinden ünlü isimler yemekteydi

Yemeğe katılan isimler arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang da yer aldı. Ancak dikkatlerin en çok üzerinde toplandığı isim Musk oldu.

Musk ile Trump aylar sonra aynı ortamda

Musk ile Trump arasında yılın başlarında yaşanan sert sözlü polemiklerin ardından iki isim ilk kez bu kadar açık bir ortamda bir araya gelmiş oldu. İş insanının bu davete katılması, ABD Başkanı ile arasındaki inişli çıkışlı ilişkide yeni bir yumuşama olarak değerlendirildi.

Musk, geçen yıl Trump’ın seçim kampanyasına hem açık destek vermiş hem de mali katkı sağlamıştı. Trump da göreve başlar başlamaz Musk’ı yakın danışman ekibine dahil etmiş ve onu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başına getirmişti.

Araları 'vergi paketi' sonrası gerilmişti

Ancak ikili arasındaki ilişki kısa sürede gerildi. Musk, sosyal medya platformlarında Trump’ın geniş kapsamlı vergi ve harcama paketini eleştirirken yeni bir siyasi oluşum kurabileceğini dile getirdi. Trump ise buna karşılık Musk’ın şirketlerine sağlanan federal destekleri kesme tehdidinde bulundu.

Uzmanlara göre Musk’ın sertleşen siyasi söylemi ve aşırı sağ çizgiye yaklaşan tutumu, Tesla’nın marka kimliğini, satışlarını ve hisse performansını olumsuz etkiledi.

İki isim o günden bu yana kamuoyu önünde çok az yan yana geldi. Son olarak eylül ayında muhafazakâr aktivist Charlie Kirk için düzenlenen bir anma etkinliğinde el sıkışırken görüntülenmişlerdi.