Elon Musk'a tepki! Tesla Avrupa'da fren yaptı: Satışlar dibe vurdu

Tesla'nın Avrupa'daki elektrikli araç satışları, Elon Musk’ın bölge siyasetine yönelik müdahaleleri nedeniyle tüketici tepkisiyle karşılaşarak önemli pazarlarda ciddi bir düşüş yaşadı.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na göre, Tesla Ocak ayında Almanya'da yalnızca 1.277 yeni araç kaydettirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59'luk bir azalma anlamına geliyor. Almanya, Tesla'nın Avrupa'daki tek üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

Pazar payında gerileme

Geçen yıl Almanya ve Fransa'da elektrikli araç satışları, devlet teşviklerinin sona ermesiyle yavaşladı ancak son dönemde talep yeniden canlanmaya başladı. Tesla'nın Ocak ayındaki performansı ise genel pazar eğiliminin tersine gerçekleşti. Alman elektrikli araç pazarı bu dönemde yüzde 50'den fazla büyürken, Tesla'nın pazar payı yüzde 14'ten yüzde 4’e geriledi.

Fransa'da da Ocak ayında Tesla satışları yüzde 63 düşerken, Norveç'teki araç kayıtları yüzde 38 geriledi. Birleşik Krallık'ta ise düşüş oranı yüzde 8 oldu. Tesla'nın Avrupa pazarındaki bu gerilemesi, şirketin gelecekte nasıl bir satış stratejisi izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.