Elon Musk'a tepkiler büyüyor: Tesla'nın Avrupa satışları düştü

Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde görev almasıyla Avrupa ve ABD’de Tesla modellerine tepkiler artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil markasının hisseleri sert şekilde düşerken bir kötü haber de JATO Dynamics'ten geldi.

Çinli elektrikli araç markaları geçen ay Avrupa'da yaklaşık 20 bin araç satarak Tesla'nın 15 bin 700 adetlik satışını geride bıraktı.

Amerikan elektrikli araç şirketi, CEO Elon Musk'a ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli bir danışmanı olarak yaptıklarına duyulan öfkenin körüklediği küresel bir tepkiyle karşı karşıya.

"Artık bir Tesla satın almayacağız"

Avrupa'da Almanya, gigafabrikalarından biri Berlin'in dışında bulunan Tesla'yı reddetme konusunda başı çekiyor. Şubat ayındaki erken seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisinin düzenlediği bir mitingde yaptığı konuşmanın ardından Musk'a yönelik tepkiler bu durumu körükledi. 100 bin Alman'ın katıldığı yakın tarihli bir ankete katılanların yüzde 94'ünden fazlası artık bir Tesla satın almayacaklarını söyledi.