Elon Musk'a yakınlığı ile biliniyor: Trump'ın yeni yapay zeka danışmanı belli oldu!

ABD eski Başkanı Donald Trump, yapay zeka politikalarının yönetimi için önemli bir atama gerçekleştirdi. Teknoloji ve girişim dünyasının tanınan isimlerinden Sriram Krishnan, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi’nde Yapay Zeka’dan sorumlu kıdemli politika danışmanı olarak görev yapacak.

Trump, bu atamanın ardından yaptığı açıklamada, Krishnan'ın "başkanın bilim ve teknoloji danışmanları konseyiyle birlikte çalışarak hükümet genelinde yapay zeka politikalarını şekillendirme ve koordine etme konusunda önemli bir rol oynayacağını" belirtti.

Yapayzeka politikalarında Krishnan’ın rolü

Krishnan, bu görevde Trump’ın geçtiğimiz günlerde yapay zeka ve kripto politikalarının başına getirdiği eski PayPal COO'su David Sacks ile birlikte çalışacak. X platformunda bir açıklama yapan Krishnan, “Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürmesini sağlamak ve ülkemize hizmet etmekten onur duyuyorum. Bu fırsat için Donald Trump’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Krishnan ve Elon Musk bağlantısı

Sriram Krishnan, teknoloji dünyasında önemli projelerde yer almış bir isim. Milyarder Elon Musk ile yakın bir ilişkisi bulunan Krishnan, Musk'ın 2022 yılında Twitter’ı (şimdi X) satın almasının ardından platformun yeniden inşasında Musk ile birlikte çalışmıştı.

Amerika’nın yapay zeka politikaları ve liderlik hedefi

Trump yönetiminin bu atamayla yapay zeka politikalarına verdiği önem yeniden gündeme geldi. Krishnan’ın atanması, Amerika’nın yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Görevde olduğu süre boyunca, yapay zeka alanında ulusal ve uluslararası stratejilerin oluşturulmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor.

Teknoloji dünyasında etkili bir isim olan Krishnan’ın yeni görevi, ABD’nin yapay zeka politikalarına yön verme ve bu alandaki rekabet gücünü artırma çabalarına önemli katkılar sağlayabilir.