Elon Musk'ın bir sonraki hedefi Coca-Cola mı?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından iki gün sonra gözünü Coca-Cola'ya diktiğini duyurdu.

Dünyanın en zengin insanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, kokainin yeniden eklenmesi için Coca-Cola'yı almak istediğini açıkladı. Kola, 1800'lü yılların sonunda bulunduğunda tarifinde kokain vardı. Musk, sonraki paylaşımında "Twitter'ı maksimum eğlenceli hale getirelim!" ifadesini kullandı.

Musk'ın Coca-Cola paylaşımı 2 milyonun üzerinde beğeni alırken, yüzbinlerce kez paylaşıldı.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Musk'ın Coca-Cola hakkındaki yorumları muhtemelen alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri taşıyor.

İşte tarihsel gerçekler

ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, 1885'te Atlantalı eczacı John Pemberton içeceği ilk ürettiğinde kokain yasaldı.

Pemberton'ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, içeceği "patentli bir ilaç" ve "beyin toniği” ve entelektüel içecek" olarak nitelendirdi.

The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesinde, kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiği ancak 1900'lerde nasıl içecekten çıkarıldığı anlatılıyor.

Musk, başka bir paylaşımında da Twitter'da DM'lerin Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olması gerektiğini savundu.