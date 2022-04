Elon Musk'ın bir sonraki hedefi Coca-Cola mı?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından iki gün sonra gözünü Coca-Cola'ya diktiğini duyurdu.

Dünyanın en zengin insanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, kokainin yeniden eklenmesi için Coca-Cola'yı almak istediğini açıkladı. Kola, 1800'lü yılların sonunda bulunduğunda tarifinde kokain vardı. Musk, sonraki paylaşımında "Twitter'ı maksimum eğlenceli hale getirelim!" ifadesini kullandı.

Musk'ın Coca-Cola paylaşımı 2 milyonun üzerinde beğeni alırken, yüzbinlerce kez paylaşıldı.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in