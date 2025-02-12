Elon Musk'ın federal kurumlar üzerindeki etkisi artıyor

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) federal işgücü üzerindeki etkisi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na federal kurumlar için işgücünde maliyet kesintisine gitme yetkisi veren bir kararnameye imza attı.

Beyaz Saray, imzalanan kararnameyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Her 4 çalışan için en fazla 1 çalışan işe alınabilir"

Açıklamada, kararname kapsamında federal kurumlara personel çıkarma ve işe alımların sınırlandırılması konularında DOGE ekibiyle birlikte çalışma talimatı verildiği kaydedildi.

Aynı açıklamada, kurumlardaki personel sayısının azaltılması ve işe alımların "temel pozisyonlarla" sınırlandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kurumlarda "federal hizmetten ayrılan her 4 çalışan için en fazla 1 çalışanın işe alınması gerektiğinin" altı çizildi.

"Federal işgücü maliyeti 2,4 milyonu aştı"

Askeri personel, güvenlik güçleri ve göçmenlik gibi sektörler hariç tutulduğunda federal işgücü maliyetinin 2,4 milyonu aştığına işaret edildi ve bu harcamalarda kesintiye gidilmesi konusunda kararlı olunduğu belirtildi.

Açıklamada, kararnamenin "federal işgücünü daha verimli ve etkin hale getireceği" vurgulandı.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapmıştı.