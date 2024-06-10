Elon Musk'ın maaş paketi, Tesla hissedarlarını ikiye böldü

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları, Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini onaylayıp onaylamama konusunda ikiye bölündü.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Tesla'nın 13 Haziran'daki yıllık toplantısı, Delaware mahkemesinin yüklü maaş paketini reddeden kararının ardından Musk'ın liderliği konusunda bir referandum olacak.

Şirket, yatırımcılardan bunu yeniden onaylamak için oy kullanmalarını istedi ve eğer Musk oylamayı kazanırsa şirketin yüzde 20'sinden fazlasını kontrol edecek.

Vekalet danışmanlık firması Glass Lewis yaptığı açıklamada, Tesla hissedarlarını İcra Kurulu Başkanı Elon Musk'a yönelik 56 milyar dolarlık maaş paketini reddetmeye çağırdığını söylemişti. Bunun, kabul edilmesi halinde kurumsal Amerika'da bir CEO için en büyük maaş paketi olacak.

Yapılan açıklamada, ödeme anlaşmasının "aşırı boyutu", kullanım üzerindeki seyreltici etki ve mülkiyetin yoğunlaşması gibi nedenler öne sürüldü. Aynı zamanda Musk'ın, artık X olarak bilinen yüksek profilli Twitter'ı satın almasıyla genişleyen "olağanüstü zaman harcayan projelerinden" de bahsedildi.