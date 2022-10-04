Elon Musk'ın önerisine Kremlin'den destek

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'ya bırakması ve Rusya'ya katılmak için oylama yapılan bölgelerin kaderinin ise BM denetiminde yeniden yapılacak oylamalara göre belirlenmesi önerisini Kiev sert şekilde eleştirirken, Kremlin bu öneriyi memnuniyetle karşıladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Musk'ın Ukrayna'daki savaşı sonlandıracağını düşündüğü önerisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ukrayna bu öneriyi Rusya lehine olduğu iddiasıyla eleştirmişti.

Kremlin: Son derece pozitif

Peskov, "Elon Musk gibi birinin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolu arıyor olması son derece pozitif" dedi.

Peskov "Birçok profesyonel diplomatın aksine Musk, barışı getirecek yollar arıyor. Bunu Rusya'nın şartlarını yerine getirmeden sağlamak mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Musk dün Twitter'da yaptığı ankette Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'ya bırakması ve Rusya'ya katılmak için oylamaların düzenlendiği bölgelerin kaderinin ise Birleşmiş Milletler'in (BM) denetiminde yeniden yapılacak oylamalara göre belli olması önerisinde bulunmuştu.

TSİ 13.30 itibarıyla 2.5 milyon kişinin katıldığı ankette yüzde 60 aleyhte oy kullanıldı.

Zelenskiy'den karşı anket

Kiev ise zorla alınan hiçbir bölgeyi Rusya'ya bırakmayı kabul etmeyeceklerini ve insanların öldürüldüğü ya da yaşadığı yeri terketmek zorunda bırakıldığı bir ortamda adil referandumların yapılamayacağını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ise ayrı bir anket açarak "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Rusya'yı destekleyeni mi Ukrayna'yı destekleyeni mi?" sorusunu yöneltti.