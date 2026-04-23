Elon Musk'ın Optimus hayali gerçeğe dönüşüyor: Üretim için tarih verildi

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Optimus robotu hayalleri yakında gerçeğe dönüşüyor. Birinci çeyrek gelir raporunu açıklayan Tesla, ilk büyük ölçekli Optimus fabrikası için hazırlıkların ikinci çeyrekte kısa süre içinde başlayacağını bildirdi. Bunun için Tesla'nın Fremont fabrikasındaki Model S ve Model X montaj hatları yılda 1 milyon robot üretebilecek şekilde Optimus üretimi için dönüştürülecek.

Tesla, pazar kalabalıklaşmadan önce ticari alanda öncü konumunu sağlamlaştırmak için yarışırken Teksas'taki Gigafactory ise ikinci nesil Optimus üretimi için hazırlanacak. Bu fabrikada ise uzun vadede yılda 10 milyon robot üretim hedefi belirlendi.

Yatırımlar artıyor

Uzun yıllardır somutlaştırılmış yapay zeka üzerinde çalışan Tesla, tam otonom sürüşü eğitmek için yapay zeka veri merkezlerinden robotik altyapıya ve çip üretimine kadar yatırımları artırıyor.

Şirket, Optimus'u hem araçlarına hem de robotlarına güç veren tek bir yapay zeka katmanı olarak tanımlasa da Tesla henüz nisan ayında piyasaya sürmeyi planladığı V3 olarak adlandırılan yeni nesil Optimus'u tanıtmadı.

Musk, Optimus V3'ün tanıtımının temmuz sonuna erteleneceğini ifade ederken, Optimus'un trilyonlarca dolarlık bir fırsat olabileceğine inanıyor.

Optimus V2'den daha gelişmiş olacak

Ev işlerinden fabrika üretiminekadar geniş bir yelpazede, tehlikeli veya monoton işleri yapabilecek kapasitede geliştirilen Optimus V2, 20 kilo yük taşıyıp, saatte 8 km hızla yürüyebiliyordu. Tesla'nın otopilot araçlarında kullandığı yapay zeka çipleri ve sinir ağları sayesinde çevresini algıyan nesneleri tanıyan ve karar verebilen V2 1.73 metre boyunda ve 57 kg ağırlığındaydı.

V2 versiyonun daha geliştirilmiş bir hali olan Optimus V3 versiyonun ise daha verimli çalışması bekleniyor.