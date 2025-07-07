Elon Musk'ın siyasi parti hamlesi Tesla hisselerini sarstı!

Elon Musk'ın ABD'de yeni bir siyasi oluşum planladığını açıklaması, yatırımcıların şirketin geleceği konusundaki endişelerini artırdı.

Bu gelişmenin ardından Tesla'nın hisseleri, Nasdaq'ta seans öncesi işlemlerde 312,7 dolara kadar geriledi. Şirketin hisseleri şu sıralarda yüzde 0,15 kayıpla 315 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Frankfurt borsasında ise düşüş yüzde 3'ü aştı.

"Elon Musk, Tesla için 'en büyük varlık'"

Deneyimli teknoloji analisti Dan Ives, Elon Musk'ın Tesla için 'en büyük varlık' olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Tesla'nın Musk'a CEO ve en büyük varlığı olarak ihtiyacı var ve bir kez daha siyasi rotaya girmemeli, aynı zamanda Trump'ın kötü tarafına geçmemeli. Musk'ın ne kadar ileri gideceğine bağlı olarak bu çabanın siyasi doğası göz önüne alındığında Tesla yönetim kurulunun bir noktada dahil olması da bizi şaşırtmaz."