Elon Musk’ın X'i 'eridi': Değer 44 milyardan 7,4 milyar dolara düştü
İşadamı Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı X (Twitter) büyük değer kaybı yaşıyor. Şirketin piyasa değerinin 44 milyar dolardan 9,4'e kadar gerilemiş olabileceği belirtildi.
ABD merkezli yatırım şirketi Fidelity, Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X'in değerini hesapladı. Buna göre Fidelity'nin elindeki hisseler ağustos sonu itibariyle yüzde 78,7 değer kaybetti.
Fidelity, Blue Chip Growth Fund yatırım fonu aracılığıyla, hisselerini 19,66 milyon dolara satın almıştı.
Düşüşle şirketin X'teki yatırımının 4,18 milyon dolara indiği kaydedildi.
Piyasa değer eridi
Bu hesaba göre 44 milyar dolara satın alınan X'in toplam değerinin yaklaşık 9,4 milyar dolara gerilediği görüldü.