Elon Musk'tan Donald Trump'a dev bağış

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Pennsylvania Butler'daki miting sırasından uğradı silahlı saldırı sebebiyle ölümden dönen Eski ABD Başkanı Donald Trump'a her ay bağış yapacağını açıkladı.

Musk, 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump'a her ay 45 milyon dolar bağışlayacağını söyledi.

Wall Street Journal'de yer alan habere göre, uğradığı silahlı saldırı sonrasında Trump'a desteğini açıklayan Musk, Trump'ın seçilmesi için harcamalar yapan bir kuruma para yatıracağını belirtti.

Trump'ı destekleyen teknoloji milyarder, iki gün önce "büyük bir miktar" olarak nitelendirilen bağışta bulundu ancak miktar, henüz seçim dosyalarıyla birlikte kamuoyuna açıklanmadı.

Haberde ayrıca, şimdiye kadar yapılan en büyük bağışın 50 milyon dolar ile Trump'ı destekleyen bir seçim kampanyacası kuruma "bankacı Thomas Mellon'un torunu" tarafından yapıldığı belirtildi.