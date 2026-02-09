Elon Musk'tan Epstein çıkışı: 'Savunma masraflarını karşılayacağım'

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Super Bowl'da reklam yayınlandı

Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk karşılaşması Super Bowl'un devre arasında yayımlanan bir reklamda, Epstein mağdurlarının yer aldığı ve kamuoyundan "gerçeğin" ortaya çıkarılmasının talep edildiği görüldü. Reklamda, Epstein dosyasına ilişkin tüm belgelerin açıklanmamasına ve bazı isimlerin gizli tutulmasına tepki gösterildi.

ABD merkezli X platformunda bir kullanıcı, söz konusu reklamı paylaşarak Epstein mağdurlarının gizli tutulan isimleri açıklayabileceğini ve dava edilme endişesi taşıyanların Kongre'deki destekçileri aracılığıyla bu bilgileri kamuoyuna sunabileceğini öne sürdü.

"Herkesin savunma masraflarını karşılayacağım"

Elon Musk ise bu paylaşıma yanıt vererek, "Bu konuda gerçeği açıklayan ve bu yüzden hakkında dava açılan herkesin savunma masraflarını karşılayacağım" ifadelerini kullandı.