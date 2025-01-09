Elon Musk'tan İngiltere ve Almanya siyasetine müdahale

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre milyarder iş adamı Elon Musk, İngiltere’deki İşçi Partisi hükümetine zarar verme ve alternatif siyasi hareketler için destek toplama yollarını araştırıyor.

Cinsel saldırılara göz yumma suçlaması

Dünyanın en zengin insanı ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Musk, sık sık İngiltere siyasetine ilişkin açıklamalar yaparak, Starmer’ın istifa etmesi gerektiğini savunuyor. Musk, Starmer’ı, 2008 ile 2013 yılları arasında başsavcıyken kız çocuklarına yönelik cinsel saldırılara göz yummakla suçluyor. Starmer ise başsavcılık dönemiyle ilgili verdiği kararları savunuyor. Musk, Reuters’ın sorularına henüz bir yanıt vermedi.

Musk'ın diğer ülkelere müdahalesi

Geçtiğimiz ay, Musk, şubat ayında yapılacak Almanya seçimleri öncesinde göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) desteklediğini açıkladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, bu hafta, Musk’ın ABD dışındaki ülkelere müdahale etmesine dair endişelerini dile getirdi.