Elon Musk'tan Manchester United şakası
Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyurdu.
Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" dedi.
Musk birkaç saat sonra bir paylaşım daha yaparak "Komedi benim ek işim" ifadelerini kullandı.
Also, I’m buying Manchester United ur welcome— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022