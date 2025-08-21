Elon Musk'tan 'sadaka yok' açıklaması! 'SpaceX'in NASA gelirleri rekabetçi ihalelerden geliyor'

SpaceX'in Starship fırlatmalarının "vergi mükelleflerinin parasının israfı" olduğu yönündeki iddialara şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, NASA'dan elde edilen gelirlerin tamamen rekabetçi ihalelerden kazanıldığını vurgulayarak bu iddiaları reddetti.

Musk, SpaceX'in bu yıl NASA'dan yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etmesinin beklendiğini, bunun da şirketin 2025 yılı için öngörülen 15 milyar dolarlık toplam gelirinin yalnızca yüzde 7'sine denk geldiğini aktardı. NASA'nın SpaceX'e astronot ve kargo taşımacılığı, araştırma uydularının konuşlandırılması ve Ay'a dönüş projeleri için ödeme yaptığını belirten Musk, bu sözleşmelerin tamamının rekabetçi ihaleler yoluyla kazanıldığının altını çizdi.

"Sıfır sadaka var"

Musk, "Tüm bu sözleşmeler rekabetçi ihalelerle kazanıldı, dolayısıyla hükümet ya çok daha fazla ödeyecek ya da astronot taşımacılığı gibi bazı durumlarda işi güvenli bir şekilde halletmenin başka bir yolu olmayacaktı. Sıfır sadaka var. Sıfır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Starship geliştirme projelerinin devlet bütçesiyle değil, Starlink aboneliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini de söyledi.