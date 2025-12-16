Elon Musk'tan tarihi rekor! Serveti 600 milyar doları aşan ilk isim oldu

Milyarder girişimci Elon Musk, servetini 600 milyar doların üzerine çıkaran tarihteki ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu rekor artış, özellikle roket şirketi SpaceX'in değerlemesinin iki katına çıkması ve şirketin halka arz planlarıyla hızlandı.

Forbes'un hesaplamalarına göre Pazartesi günü Musk'ın net serveti, 677 milyar dolara ulaştı.

SpaceX değerlemesiyle rekor kırdı

Musk’ın servetindeki bu sıçrama, roket şirketi SpaceX'in değerini 800 milyar dolara taşıyan yeni bir hisse alım teklifinin başlatılmasının ardından geldi.

Ağustos ayındaki 400 milyar dolarlık değerlemenin iki katına çıkan bu seviye, Musk'ın en değerli varlığı haline geldi. SpaceX'in yaklaşık yüzde 42'sine sahip olan Musk’ın serveti, bu gelişmeyle tek başına 168 milyar dolar arttı.

Şirket, değerini yaklaşık 1,5 trilyon dolara taşıması beklenen halka arzı 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Diğer şirketlerin de desteği büyük

Musk'ı tarihte daha önce kimsenin ulaşmadığı 500 milyar dolar seviyesini aştıran bu yükselişte, diğer şirketlerinin de önemli katkısı bulunuyor.

Tesla, Musk'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'daki yaklaşık yüzde 12'lik hissesi yaklaşık 197 milyar dolar değerinde. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 13 artarken, pazartesi günü Musk'ın robotaksi testleri yaptığını açıklamasının ardından hisseler yüzde 4'e yakın yükseldi.

Musk'ın, Delaware'li bir yargıç tarafından geçersiz sayılan 2018 opsiyon paketinin temyiz sürecini kaybetmesi durumunda bile, Tesla, hisse sahiplerinin onayladığı rekor ücret paketi ile onu trilyonerliğe taşıyabilecek performans kriterlerini barındırıyor.

xAI Holdings ise Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, yeni bir finansman turu için 230 milyar dolar değerleme üzerinden ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Bu rakam, mart ayında açıklanan 113 milyar dolarlık değerlemenin iki katından fazlasını ifade ediyor. Forbes, Musk’ın xAI Holdings’teki yüzde 53’lük payının yaklaşık 60 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Servet yükselişinde kilometre taşları

Musk’ın 600 milyar dolar eşiğini aşması, son beş yılda yaşanan hızlı servet artışının son halkası oldu. Mart 2020’de 24,6 milyar dolar olan serveti, Tesla hisselerindeki ralli sayesinde:

• Ağustos 2020'de 100 milyar doları aştı.

• Ocak 2021'de yaklaşık 190 milyar dolarla ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.

• Kasım 2021'de 300 milyar doları, Aralık 2024'te 400 milyar doları ve Ekim ayında 500 milyar doları geçti.

Bugün itibarıyla dünyanın en zengin kişisi unvanını açık ara koruyan Musk, 252 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Google kurucu ortağı Larry Page'in yaklaşık 425 milyar dolar önünde bulunuyor. Musk'ın 700 milyar dolar sınırına yalnızca 23 milyar dolar uzaklıkta olması, bir sonraki büyük eşiğe ulaşmasının çok zaman almayabileceğini gösteriyor.