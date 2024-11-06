Elon Musk'tan Trump'a 'roketli' destek
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD'deki seçimin sonucunun belli olmasının ardından sosyal medyada destek mesajı paylaştı. Musk, roket fotoğrafı paylaşarak "Gelecek muhteşem olacak" diye yazdı.
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Seçim çalışmaları sırasında Cumhuriyetçi Donald Trump'a destek veren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sonuçların resmi olmayan şekilde belli olmasının ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı.
Elon Musk, Uzay'a gönderilen bir roketin fotoğrafını paylaşarak "Gelecek muhteşem olacak" notunu düştü.
The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024
Musk, seçim çalışmaları sırasında Trump'ın kampanyasına 75 milyon dolar bağış yapmıştı.