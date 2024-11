Elon Musk'tan Trump'a 'roketli' destek

Seçim çalışmaları sırasında Cumhuriyetçi Donald Trump'a destek veren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sonuçların resmi olmayan şekilde belli olmasının ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Elon Musk, Uzay'a gönderilen bir roketin fotoğrafını paylaşarak "Gelecek muhteşem olacak" notunu düştü.

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3