Elon Musk'tan Trump'a siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın siyasi operasyonları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildirildi. The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Musk’ın bu bağış kararı, Başkan Trump'ın Tesla şirketinden araç almasının ardından alındı.

Beyaz Saray kaynakları, Musk'ın 100 milyon dolarlık bağışını, Trump’a bağlı başka bir dış kuruluşa yapmayı düşündüğünü belirtti. Kaynaklar, bu bağışın Trump’ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesine yapılmayacağını aktardı.

Musk, seçimlerde en fazla bağış yapanlardan biriydi

Kasım 2024 seçimlerine yönelik Trump ve diğer Cumhuriyetçi adaylara toplamda yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla bağış yapan isimlerden biri olmuştu.

Öte yandan, 8 Mart'ta New York’ta göstericiler, Musk’ın sahibi olduğu Tesla bayisinin önünde protesto eylemi düzenledi. Bayi önünde toplanan göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil" ve "Musk gitmek zorunda" gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.

Başkan Trump, Musk’a destek amacıyla bir Tesla satın alırken, "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.