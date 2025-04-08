Elon Musk’tan Trump’ın gümrük politikalarına Friedman’lı tepki

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ekonomide endişelere yol açan yeni gümrük tarifesi planlarına karşı çıkış yaptı. Musk, yaptığı açıklamada, Trump’a doğrudan seslenerek, kapsamlı gümrük vergilerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Navarro’ya sert sözler

Washington Post’un haberine göre, Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlerde uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 34’ten yüzde 50’ye çıkaracağını açıklamasının ardından Musk, Beyaz Saray’ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro’yu da hedef aldı.

Musk, paylaşımında “Harvard’da ekonomi doktorası yapmak iyi bir şey değil, kötü bir şeydir” ifadelerini kullanarak, bu tür akademik unvanların zamanla “aşırı ego ve hatalı karar mekanizmalarına” yol açabileceğini öne sürdü.

Musk'tan serbest ticaret vurgusu

Musk, açıklamalarını yalnızca kişisel eleştirilerle sınırlı tutmayarak, serbest ticaretin önemine de dikkat çekti. X üzerinden Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman’ın ünlü “Bir kurşun kalemin hikayesi” adlı videosunu paylaşan Musk, bu içerikle serbest piyasa sisteminin küresel iş birliğine dayandığını hatırlattı.

Friedman’ın videosunda, sade bir kurşun kalemin dahi dünyanın dört bir yanından gelen kaynaklar ve emeğin işbirliğiyle üretildiği anlatılıyor. Musk, bu örnekle, yüksek gümrük vergilerinin bu küresel dengeyi bozduğunu ve ekonomik işleyişe zarar verdiğini ifade etti.