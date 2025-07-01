Elon Musk'tan vergi indirimi tasarısına tepki! 'Yeni bir siyasi parti gerek'

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'de Başkan Donald Trump'ın desteklediği vergi indirimi düzenlemesine karşı çıkarak, ülkede halkı gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Tartışmalı yasa tasarısı sonrası Trump ile fikir ayrılığı yaşayan Musk, bu düşüncesini sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yeniden gündeme taşıdı.

Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak nitelendirdiği vergi indirimine, yüksek maliyeti gerekçesiyle karşı çıkan Musk, söz konusu düzenlemenin federal harcamaları 'akıl almaz' seviyelere çıkaracağını ifade etti.

"Ülkede tek bir partinin sözü geçiyor"

Mevcut siyasi yapıyı da eleştiren Musk, ülkede yalnızca tek bir partinin sözünün geçtiğini belirterek "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi" dedi.

Vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adını taşıyacak yeni bir siyasi oluşumu hemen ertesi gün kuracağını belirten Musk, şu ifadeleri kullandı:

"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var"