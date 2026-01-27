Elon Musk'tan 'WhatsApp' çıkışı: Güvenli değil

Meta, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini temel bir güvenlik kalkanı olarak sunarken, çok uluslu bir grup San Francisco'da bu özelliğin anlatıldığı gibi kullanmadılmadığını iddia ederek şirkete dava açtı.

Davacılar, Meta ve WhatsApp'ın kullanıcı yazışmalarını okuyup sakladığını ve şifrelemenin tam olarak uygulanmadığını savunurken, şirketin kullanıcıları da yanılttığını öne sürdü.

Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan kullanıcıların yer aldığı dava dilekçesinde, şirketin milyarlarca kullanıcıya verdiği gizlilik güvencelerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken Meta ise suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Meta, WhatsApp mesajlarına şirketin bile erişemediğini ve uçtan uca şifrelemenin on yıldır güvenle kullanıldığını bildirirken dava sektör genelinde de büyük yankı uyandırdı.

"WhatsApp güvenli değil"

Elon Musk da WhatsApp'ı veri güvenliği konusunda eleştirerek kullanıcıları X Chat'e geçmeye çağırdı. Tesla ve SpaceX CEO paylaşımında, "WhatsApp güvenli değil. Signal bile şüpheli. X Chat kullanın" ifadelerini kullandı.

Meta ise WhatsApp'ın Signal protokolüne dayanan şifreleme altyapısının sektördeki en güvenli sistemlerden biri olduğunu ve mesajlara şirket dahil kimsenin erişemeyeceğini savunuyor.

Uzmanlara göre dava, dijital çağda gizlilik vaatlerinin sınırlarına ve büyük teknoloji şirketlerinin bu vaatlerden ne ölçüde sorumlu tutulabileceğine dair önemli bir emsal oluşturabilir.