Elon Musk'tan xAI ve Tesla birleşmesine şaşırtan yorum! 'Desteklemiyorum'

Tesla CEO'su Elon Musk, xAI ile Tesla arasında bir birleşmeyi desteklemediğini açıkladı. Sosyal medya platformu X'te, @BullStreetBets_ adlı hesap tarafından yöneltilen "Tesla ve xAI birleşmesini destekliyor musunuz?" sorusuna Musk, sadece "Hayır" yanıtını verdi.

Musk, gece boyunca yaptığı paylaşımlarda, ilerleyen bir tarihte Tesla hissedarlarının, otomobil üreticisinin xAI'ye yatırım yapıp yapmayacağına ilişkin bir oylama gerçekleştirebileceğini ima etti. Ancak bu oylamanın ne zaman yapılacağına dair bir detay vermedi.

Geçtiğimiz yıl yine Musk, X üzerinden yaptığı bir ankette takipçilerine Tesla'nın xAI'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım yapmasının uygun olup olmadığını sormuş, anket katılımcılarının çoğunluğu bu öneriye "evet" demişti.

Musk şirketlerini birbirine entegre ediyor

Son dönemde Musk'ın farklı şirketlerini birbirine entegre etme yönündeki adımları dikkat çekiyor. Mart ayında yapılan bir düzenlemeyle, Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI ile sosyal medya platformu X tek bir yapı altında birleştirilmişti. Bu birleşmeyle, xAI'nin 80 milyar dolar, X'in ise 33 milyar dolar olarak değerlendiği belirtilmişti.

Musk ayrıca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu Grok'un ilerleyen süreçte Tesla araçlarında kullanılabileceğini dile getirdi. Ancak Grok, yakın zamanda Adolf Hitler'i övmesi ve antisemitik ifadeler içeren yanıtları nedeniyle kamuoyundan sert eleştiriler almıştı.