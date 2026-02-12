Elon Musk'tan xAI'da büyük yeniden yapılanma

Elon Musk, yapay zeka girişimi xAI'da kapsamlı bir organizasyon değişikliğine gitti. Şirketin, roket üreticisi SpaceX ile birleşmesinin ardından büyük ölçekli bir halka arz sürecine hazırlandığı belirtiliyor.

Çarşamba günü duyurulan yeniden yapılanma, son dönemde yaşanan üst düzey ayrılıkların ardından geldi. xAI'ın 12 kurucu ortağından yalnızca altısının şirkette kaldığı ifade edilirken, bu tablo Musk'ın OpenAI ve Google ile rekabeti artırdığı bir dönemde dikkat çekti.

Şirketin X hesabında paylaşılan görüntülere göre Musk, genel toplantıda "Belirli bir ölçeğe ulaştığımız için yeniden organize oluyoruz. Şirketi bu ölçekte daha etkili kılacak şekilde yapılandırıyoruz. Doğal olarak bu gerçekleştiğinde, bazı kişiler şirketin erken aşamalarına daha uygunken sonraki aşamalara daha az uygun olabiliyor" dedi.

Kurucu ortaklar Tony Wu ve Jimmy Ba da sosyal medya paylaşımlarında bu hafta xAI'dan ayrıldıklarını duyurdu.

Sıralamada üçüncü oldu

Öte yandan Similarweb'in ocak ayı verilerine göre xAI'ın sohbet robotu Grok.com, istikrarlı büyümeye rağmen küresel üretken yapay zeka sohbet robotu trafiğinde üçüncü sırada yer aldı. Site, toplam trafiğin yaklaşık yüzde 3,4'ünü oluştururken, ChatGPT yüzde 64,5, Google'ın Gemini platformu ise yüzde 21,5 paya sahip oldu.